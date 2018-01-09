Ізраїльська авіакомпанія відмовилася від лоукост-рейсів в Україну
Ізраїльська авіакомпанія El Al оголосила про відмову від лоукост-концепції на рейсах Київ - Тель-Авів і по інших напрямках.
Про це повідомляє Avianews.
З 2014 року El Al літає з Тель-Авіва по кільком європейським напрямкам, включно з Києвом, по лоукост-концепції UP.
Вона передбачає, що найдешевші квитки економ-класу включають тільки перевезення ручної поклажі.
Перевезення багажу, харчування, вибір місця, реєстрація в аеропорту оплачуються окремо. Бізнес-клас на таких рейсах відсутній.
Тепер компанія вирішила перевести всі європейські маршрути на нову модель перевезень.
Нова концепція передбачає введення трьох тарифів економ-класу Lite, Classic і Flex. Також буде повернутий бізнес-клас на рейси, які зараз не передбачають його.
Lite передбачає безкоштовне перевезення тільки ручної поклажі, безкоштовні напої та харчування на борту і можливість накопичення миль. За вибір місця або перевезення багажу необхідно буде заплатити додатково.
Classic, крім безкоштовних опцій тарифу Lite, включає безкоштовний вибір місця, перевезення однієї валізи вагою до 23 кг і можливість внесення змін в квиток або його скасування при оплаті штрафу.
Flex дозволяє додатково без штрафів вносити зміни в квиток або скасовувати його для підкласів бронювання Y, S, M.
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував появу хороших новин про Ryanair в контексті заходу авіакомпанії на український ринок.