Гривня на міжбанку опустилася нижче 28 за долар

Що відбувається по той бік розетки: репортаж з диспетчерської "Укренерго" ЕП провела день з диспетчерами "Укренерго", які відповідають за світло в мільйонах домівок. Що саме вони роблять кожного дня, і чому їх називають "невидимими диригентами".

Другий лондонський фронт: як Високий суд усмирив Коломойського і Боголюбова З дніпропетровських олігархів можуть стягнути 2,5 мільярда доларів. Що означає рішення Лондонського суду про арешт їх активів і чи є шанси у Коломойського і Боголюбова домовитися з державою. (Рос.)