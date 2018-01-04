Гривня на міжбанку опустилася нижче 28 за долар
Четвер, 4 січня 2018, 12:19
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4 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:50 встановилися на рівні 28,02-28,05 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,02-28,05 гривні;
Євро - 33,75-33,78 гривні;
Російський рубль - 0,49044-0,4913 гривні.
Нагадаємо, 3 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,85-27,88 гривні за долар.
Економічна правда