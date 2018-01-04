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Офіційний курс: гривня суттєво зміцнилася

Четвер, 4 січня 2018, 11:05

Офіційний курс гривні до долара зміцнився на 17 копійок, Національний банк встановив його на 4 січня на рівні 27,89 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,53 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,8421 гривні.

Нагадаємо, 3 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,85-27,88 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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