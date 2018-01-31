Фонд гарантування знову намагається продати кредити Бахматюка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на повторні торги 7 лютого права та вимоги за кредитами юридичних осіб, що входять до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

У прес-релізі на сайті фонду зазначили, що активи ПАТ "ВіЕйБі Банк" торгуватимуться за стандартною для фонду моделлю англійських аукціонів востаннє.

Початкова ціна реалізації – 178,33 млн гривень.

У випадку, якщо запланований аукціон не відбудеться, наступного разу активи будуть виставлені на продаж уже за голландською моделлю (зі 100% від загальної заборгованості упродовж одного дня ціна автоматично та покроково максимально може знизитись до 20%).

Якщо індивідуальний продаж не відбудеться – далі активи торгуватимуться у складі пулу.

За словами джерела Економічної правди на банківському ринку, йдеться про кредити агрохолдинга "Укрлендфармінг".Одним лотом на торги виставлено права вимоги за п’ятьма кредитами.

Усі позичальники – п’ять пов’язаних між собою компаній – займаються вирощуванням зернових, бобових та олійних культур, і входять до складу одного з найбільших в Україні аграрних холдингів. Щодо однієї з компаній порушено справу про банкрутство.

Зареєстровані компанії розташовані у Київській, Херсонській, Сумській та Вінницькій областях.

Загальна заборгованість за кредитами на початок грудня 2017 року становила 1, 519 млрд гривень.

У забезпечення за договорами передано сільгосптехніку та основні засоби, зокрема обладнання, що використовуються у поточній роботі позичальників. Передане у заставу банку майно територіально знаходиться в Києві, Київській, Полтавській та Донецькій областях.

Нагадаємо, фірми, пов'язані з екс-президентом VAB Банку Сергієм Максимовим, заборгували по кредитах понад 2 мільярди гривень.

Економічна правда