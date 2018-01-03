Рік на міжбанку почався зі зміцнення гривні
3 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,07-28,11 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,86-27,89 гривні;
Євро - 33,53-33,57 гривні;
Російський рубль - 0,4854-0,4863 гривні.
Долар, євро, ієна і швейцарський франк в цілому стабільні 3 січня на тлі збереження високого ступеня геополітичної невизначеності.
Євро о 8:55 за київським часом 3 січня коштував 1,2054 долара у порівнянні з 1,2059 долара на закритті попередньої сесії в Нью-Йорку. Єдина валюта близька до максимуму за три роки.
Нагадаємо, Національний банк змінив офіційний курс гривні, знизивши його на 12 копійок і встановивши на 29 грудня - 3 січня включно на рівні 28,06 гривні.
Економічна правда