Рік на міжбанку почався зі зміцнення гривні

3 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,07-28,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,86-27,89 гривні;

Євро - 33,53-33,57 гривні;

Російський рубль - 0,4854-0,4863 гривні.

Долар, євро, ієна і швейцарський франк в цілому стабільні 3 січня на тлі збереження високого ступеня геополітичної невизначеності.

Євро о 8:55 за київським часом 3 січня коштував 1,2054 долара у порівнянні з 1,2059 долара на закритті попередньої сесії в Нью-Йорку. Єдина валюта близька до максимуму за три роки.

Нагадаємо, Національний банк змінив офіційний курс гривні, знизивши його на 12 копійок і встановивши на 29 грудня - 3 січня включно на рівні 28,06 гривні.

Економічна правда