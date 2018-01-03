НБУ встановив офіційний курс гривні на 3 січня

Національний банк змінив офіційний курс гривні, знизивши його на 12 копійок і встановивши на 29 грудня - 3 січня включно на рівні 28,06 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,49 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,8703 гривні.

Нагадаємо, 28 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,07-28,11 гривні за долар.

Рекомендуємо почитати: "Рік боржника": чим запам'ятався 2017 для банків

Економічна правда