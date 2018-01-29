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Міжбанк: гривня почала тиждень зі зміцнення

Понеділок, 29 січня 2018, 11:04
 

29 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:25 встановилися на рівні 28,38-28,41 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,38-28,41 гривні;

Євро - 35,17-35,21 гривні;

Російський рубль - 0,5033-0,5045 гривні.

Нагадаємо, 26 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,55 гривні за долар.

Економічна правда

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