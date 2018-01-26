Міжбанк закрився зміцненням гривні
П'ятниця, 26 січня 2018, 17:00
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26 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,55 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,46-28,49 гривні;
Євро - 35,36-35,38 гривні;
Російський рубль - 0,5068-0,5076 гривні.
Нагадаємо, 26 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,67-28,70 гривні за долар.
Економічна правда