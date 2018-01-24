На заправках продовжують зростати ціни на бензин і дизель

З 23 по 24 січня роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо в деяких мережах автозаправних станцій зросли на 20 коп./л - 1 грн/л.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95".

Зокрема, мережа АЗС SKY підняла ціни на всі види палив на 1 грн/л: бензин марки А-92 подорожчав до 27,90 грн/л, А-95 - до 29,10 грн/л, А-95+ - до 30,40 грн/л, а дизпаливо - до 26,70 грн/л.

На заправках ZOG всі види палива зросли в ціні на 90 коп./л: А-92 - до 28,70 грн/л, А-95 - до 29,20 грн/л, А-95+ - до 29,70 грн/л, а дизпаливо - до 27,20 грн/л.

На станціях мережі "Фактор" ціни на бензин А-92 і А-95 зросли на 80 коп./л - до 27,90 грн/л і 28,40 грн/л, відповідно. Дизпаливо подорожчало на 30 коп./л - до 26,00 грн/л.

У SUN OIL бензини підросли на 50 коп./л: А-92 - до 28,40 грн/л, А-95 - до 29,40 грн/л, А-95+ - до 30,40 грн/л.

Мережі UPG, "Автотранс", "Паралель", "Надія", "Рур груп", "Маркет" та Mango підняли ціни на окремі види палива на 20-75 коп./л.

24 січня середня вартість бензинів А-92 і А-95 збільшилася на 6 коп./л - до 29,42 грн/л і 30,17 грн/л, відповідно. А-95+ подорожчав на 4 коп./л - до 31,31 грн/л, а ДП додало 5 коп./л (27,97 грн/л).

Нагадаємо, в період з 22 на 23 січня 2018 року вартість бензинів і дизельного палива на АЗС в роздробі зросла на 0,1-1 гривню за літр.