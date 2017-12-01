Порошенко пропонує перейти на податок на виведений капітал

Президент України Петро Порошенко заявив про підтримку заміни податку на прибуток податком на виведений капітал.

Про це президент сказав в ефірі 112.

"Чи є ризики, що скоротяться надходження до державного бюджету. Є, і ми чітко їх розуміємо і маємо передбачити відповідні компенсатори для того, щоб не постраждав державний бюджет, соціальні програми", - зазначив Порошенко.

На думку президента, це не просто позиція стимулювання інвестицій.

"Це має величезне антикорупційне значення, величезне спрощення ведення бізнесу, зниження собівартості і переведення абсолютної більшості українського бізнесу з потенційно тих, кого можуть звинуватити у якихось кримінальних кроках, на абсолютну чисту, світлу і прозору сторону", - сказав президент.

За словами президента, приховування прибутку та малювання фіктивних збитків, чим наразі змушена була займатись більшість бізнеса, тепер втратить повний сенс.

Однак, на думку Порошенка, цей крок полегшить і надходження інвестицій та кредитів в Україну.

"Це потужна ін’єкція для того, щоб стимулювати економічне зростання", - заявив він.

Президент впевнений, що хоч і не відразу, але це позитивно вплине на зростання ВВП, а в результаті і на надходження до державного бюджета.

За його словами, втрати першого року впровадження нового податку становитимуть від 20 до 23 мільярдів гривень.

Орієнтовна дата впровадження податку – 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив законопроект про заміну податку на прибуток аналогом податку на виведений капітал.

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