НБУ передав 1 мільярд доларів резервів в управління Світовому банку

Національний банк України передав до 1 мільярда доларів золотовалютних резервів країни в управління Світовому банку.

Про це повідомив заступник глави центробанку Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні частина ЗВР знаходиться в управлінні СБ. Ця сума становить до 1 млрд доларів", - сказав він.

Чурій зазначив, що СБ є одним з найбільших інвестиційних керуючих для центральних банків - він управляє резервами 53 країн світу.

Крім того, така передача дозволяє здійснювати операції з ЗВР аналогічні тим, які здійснює СБ при навчанні персоналу.

Іншими вигодами передачі активів в управління СБ є доступ до результатів його економічних досліджень, відкриття можливості персоналу НБУ дистанційно навчатися в провідних американських інститутах і університетах, отримання від СБ консультаційних послуг.

За даними Чурія, СБ управляє резервами України в рамках встановлених НБУ обмежень. У числі таких обмежень: перелік високоліквідних інструментів, обмеження ризику, вимога до ліквідності, а також вимога звітності.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в 2017 році зросли на 21% і станом на 1 січня 2018 року, за попередніми даними, становили 18,808 мільярда доларів.

Економічна правда