У Мінекономіки не будуть змушувати обзаводитися терміналами всіх "ФОПів"

Мінекономрозвитку зобов'яже продавців і постачальників послуг надавати клієнтам можливість безготівкового розрахунку, але не вимагатимуть обов'язкової установки платіжних терміналів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Постанова зобов'язує продавців і постачальників послуг надати клієнтам можливість оплатити товар або послугу безготівково: або з використанням електронних платіжних засобів і платіжних пристроїв, або через електронні платіжні сервіси", - сказано в повідомленні.

У міністерстві нагадують, що така норма передбачена законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

"Це не зобов'язує всіх підприємців в обов'язковому порядку встановлювати платіжні термінали. Підприємці можуть організувати розрахунки за допомогою платіжних сервісів, які не вимагають наявності фізичного платіжного пристрою", - заявили в МЕРТ.

"Наприклад, оплату можна буде здійснювати через інтернет-банкінг, платіжні сервіси онлайн, з використанням mVisa, QR-коду, через переказ з карти на карту тощо", - відзначають в Мінекономрозвитку.

У той же час, згідно з повідомленням, ця постанова спрощує використання звичайних платіжних терміналів: підприємці не будуть зобов'язані їх купувати, але отримають можливість орендувати такі пристрої, або навіть отримати їх безкоштовно на умовах банків-еквайерів.

"Крім того, кілька підприємців можуть використовувати один термінал, адже технологічна можливість здійснення зарахувань на різні рахунки через один пристрій вже давно реалізована виробниками і банками", - наголошується в повідомленні.

Крім того, введення обов'язку здійснення безготівкових розрахунків не обмежує підприємців у використанні готівки в межах діючих правил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабінеті міністрів пропонують зобов'язати встановити платіжні термінали всіх суб'єктів господарювання, в тому числі платників єдиного податку.

Раніше у Державній фіскальній службі заявляли про необхідність відмови від спрощеної системи оподаткування та поступове переведення малих підприємців на загальну систему.

Читайте також: Шість міфів про "спрощенку", або Чому немає сенсу "полювати" на "мишей"

Економічна правда