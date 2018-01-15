"ФОПів" змусять встановити платіжні термінали

У Кабінеті міністрів пропонують зобов'язати встановити платіжні термінали всіх суб'єктів господарювання, в тому числі платників єдиного податку.

Відповідний проект постанови Кабміну розробило Міністерство економічного розвитку і торгівлі, передає Delo.ua.

Мінекономіки пропонує зобов'язати всіх без винятку суб'єктів господарювання, які продають товари (включаючи продажі дистанційним способом) або надають послуги, забезпечити можливість безготівкових розрахунків з використанням терміналів.

Торговці, які працюють на загальній системі оподаткування, повинні будуть встановити платіжні термінали до 1 липня 2018 року.

Платники єдиного податку другої та третьої груп з торговою площею до 20 кв. м, які працюють в містах, повинні забезпечити можливість безготівкового розрахунку до 1 січня 2019 року.

Для "єдинників" другої і третьої груп з торговою площею до 20 кв.м. і для працюючих в селах торговців норма стане обов'язковою з 1 липня 2019 року.

Спрощенці першої групи повинні обзавестися платіжними терміналами до 1 січня 2020 року.

При цьому контролювати установку платіжних терміналів буде Державна фіскальна служба.

У Міністерстві економіки підрахували, що введення таких вимог вплине приблизно на 183 тисячі малих і мікропідприємців.

Згідно з оцінками відомства, на установку платіжного терміналу і його обслуговування один суб'єкт протягом першого року витратить понад 6 тисяч грн.

Витрати всіх суб'єктів, які потраплять під регулювання, протягом першого року становитимуть понад 1,21 млрд грн.

Нагадаємо, починаючи з травня 2017 року всі магазини (зареєстровані за спрощеною системою оподаткування та інтернет-магазини), повинні продавати побутові товари та електроніку через касовий апарат.

У перелік продукції, яку потрібно продавати виключно через РРО, потрапили понад 300 товарів: холодильники, плити, насоси, котли, кондиціонери, пральні машини, пилососи, бойлери, принтери, сканери, ноутбуки, телефони, колонки і навіть електронні книги з зовнішніми жорсткими дисками.

Фіскальна служба з початку року по грудень 2017 року провела 343 перевірки продавців техніки і електроніки. Але сума санкцій, застосована до всіх суб'єктів за невидачу фіскальних чеків, незначна - лише 189,2 тис. грн.

Раніше у Державній фіскальній службі заявляли про необхідність відмови від спрощеної системи оподаткування та поступове переведення малих підприємців на загальну систему.

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