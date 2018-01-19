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Офіційний курс: гривня продовжує знецінюватися

П'ятниця, 19 січня 2018, 20:45

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,84 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 35,34 гривні.

За 10 російських рублів дають 5,0972 гривні.

Нагадаємо, 19 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,77-28,81 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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