Україна збільшила імпорт газу на чверть

Україна в 2017 році збільшила імпорт природного газу на 26,8% (на 2,971 млрд кубометрів) порівняно з 2016 роком - до 14,5 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз".



За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", зокрема з боку Словаччини в 2017-му надійшло 9 млрд 910,1 млн куб. м газу, Угорщини - 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польщі - 1 млрд 305,3 млн куб. м.



У грудні-2017 імпорт становив 954,9 млн куб. м газу, що на 42,5% менше, ніж у грудні-2016 (1 млрд 659,4 млн куб. м).

Варто зазначити, що місячний імпорт менше ніж 1 млрд куб. м газу в 2017 році було зафіксовано лише у квітні, коли в країну було поставлено 0,54 млн куб. м.

У решту місяців минулого року імпорт коливався від 1,073 млрд куб. м до 1,453 млрд куб. м.



При цьому Україна вже понад два роки (з 26 листопада 2015 року) не імпортує природний газ за контрактом із ПАТ "Газпром", закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.



Як повідомлялося, Україна увійшла у 2018 рік із запасами природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) в обсязі 14,693 млрд кубометрів.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.