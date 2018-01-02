Запасы газа в хранилищах составляют почти 15 миллиардов кубов

Украина вошла в 2018 год с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 14,693 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 31 декабря запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 13,4% или 2,280 млрд кубометров.

В частности, в последний день 2017 года из хранилищ было поднято 37,42 млн кубометров.



Отбор газа из хранилищ годом ранее - 31 декабря 2016 года - составил 42,48 млн куб. м при запасах 11 млрд 992,95 млн куб. м, два года назад – 118,10 млн куб. м (13 млрд 995,48 млн куб. м), три года назад – 94,22 млн куб. м (11 млрд 460,7 млн куб. м).

Таким образом, запасы газа в украинских ПХГ в последний день 2017 года на 22,5%, 5% и 28,2% больше, чем на аналогичные даты 2016, 2015 и 2014 годов, соответственно.



В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м.

В целом на протяжении 2017 года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в январе (2 млрд 101,84 млн куб. м или 67,8 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка – в августе (1 млрд 667,29 млн куб. м или 53,8 млн куб. м/сутки).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.