Суд залишив Насірова під заставою у 100 мільйонів

Суд продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.



Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Шевченківського райсуду на засіданні 19 січня, передає Громадське.



Зокрема, Насіров продовжить носити електронний браслет і не зможе виїжджати за межі Київської області. Також йому не повернуть закордонний паспорт.



Зазначається, що на засіданні продовжили запобіжний захід іншому обвинуваченому в цій справі — керівнику департаменту ДФС Володимиру Новікову.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк подав до Кабінету міністрів подання на звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Насіров подав на Данилюка заяву в Генпрокуратуру у відповідь.

Як відомо, у середу прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв винести на розгляд уряду питання звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, як тільки його отримає.

Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

7 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву у справі Насірова до 19 січня.

У березні 2017 року депутат БПП Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.

Економічна правда