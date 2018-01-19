Приватбанк взяв новий рефінанс у НБУ

Національний банк 10 січня виділив рефінансування Приватбанку в розмірі 2,3 мільярда гривень.

Про це свідчать дані НБУ.

Кредит наданий під заставу держоблігацій.

Рефінансування видано на 84 дня під 16,5% річних.

У прес-службі Приватбанку "Українським Новинам" розповіли, що рефінансування видано на програми розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, зокрема агропрограму - "АгроКУБ".

"Ми плануємо направити на програму фінансової підтримки українського підприємництва не менше 5 млрд гривень на цей рік", - повідомили агентству.

Нагадаємо, раніше Приватбанк допускав необхідність залучення рефінансування Національного банку для відшкодування коштів за позовами Суркісів.

Економічна правда