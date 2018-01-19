Приватбанк взяв новий рефінанс у НБУ
П'ятниця, 19 січня 2018, 15:15
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Національний банк 10 січня виділив рефінансування Приватбанку в розмірі 2,3 мільярда гривень.
Про це свідчать дані НБУ.
Кредит наданий під заставу держоблігацій.
Рефінансування видано на 84 дня під 16,5% річних.
У прес-службі Приватбанку "Українським Новинам" розповіли, що рефінансування видано на програми розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, зокрема агропрограму - "АгроКУБ".
"Ми плануємо направити на програму фінансової підтримки українського підприємництва не менше 5 млрд гривень на цей рік", - повідомили агентству.
Нагадаємо, раніше Приватбанк допускав необхідність залучення рефінансування Національного банку для відшкодування коштів за позовами Суркісів.
Економічна правда