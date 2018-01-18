Міжбанк почав торги підвищенням долара

18 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,70-28,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,75-28,79 гривні;

Євро - 35,08-35,12 гривні;

Російський рубль - 0,5062-0,5073 гривні.

Долар США знижувався в середу до євро та інших валют через реакцію ринку на економічний огляд Федеральної резервної системи.

Євро о 7:52 за київським часом 18 січня коштував 1,2206 долара у порівнянні з 1,2186 долара на закриття минулої сесії в Нью-Йорку.

Регіональний огляд ФРС зафіксував подальше зміцнення економіки США і ринку праці. Однак підвищення інфляційного тиску виявилося недостатнім, щоб розвіяти сумніви ринку в стійкому відновленні інфляції в країні.

Крім того, респонденти в різних округах вкрай стримано оцінили наслідки податкової реформи в США.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 18 січня на рівні 28,66 гривні.

Економічна правда