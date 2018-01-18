Офіційний курс гривні знизився на копійку

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 18 січня на рівні 28,66 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 34,98 гривні.

За 10 російських рублів дають 5,0654 гривні.

Нагадаємо, 17 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,70-28,73 гривні за долар.

Раніше банкіри розповіли, коли може початися зміцнення гривні.

Економічна правда