Українці понесли гроші в банки – НБУ

У 2017 році українці збільшили гривневі депозити на 19%, а банки активізували кредитування.

Про це свідчать попередні дані "Грошово-кредитної статистики" за грудень 2017 року, повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, за 2017 рік загальний портфель депозитів по банківській системі України зріс на 13% або 102,8 млрд гривень - до 896,3 млрд гривень. Для порівняння – у 2016 році він збільшився на 10,7% або 76,7 млрд гривень.

"При цьому випереджаючими темпами зростали кошти в національній валюті. Найбільш активно – гривневі депозити населення. Українці збільшили гривневі вклади в платоспроможних банках на 19,4%", - йдеться у повідомленні.

"У свою чергу, бізнес наростив гривневі вклади в платоспроможних банках на 11,6%. Цьому сприяло поступове покращення фінансового стану бізнесу, а також зростання номінальних доходів населення", - повідомляє регулятор.

Також наголошується, що у 2017 році банки почали активніше кредитувати в національній валюті. За рік портфель гривневих кредитів банків збільшився на 13,1% або на 65,8 млрд гривень до 569,4 млрд гривень.

"Пожвавленню кредитування сприяло певне зниження вартості кредитів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Економічна правда