Міжбанк закрився зростанням доллара
Середа, 17 січня 2018, 18:00
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17 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,70-28,73 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,70-28,73 гривні;
Євро - 35,07-34,11 гривні;
Російський рубль - 0,5052-0,5061 гривні.
Нагадаємо, 17 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,62-28,64 гривні за долар.
Економічна правда