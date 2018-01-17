Міжбанк закрився зростанням доллара

17 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,70-28,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,70-28,73 гривні;

Євро - 35,07-34,11 гривні;

Російський рубль - 0,5052-0,5061 гривні.

Нагадаємо, 17 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,62-28,64 гривні за долар.

Економічна правда