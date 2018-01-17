Гривня на міжбанку "топчеться на місці"

17 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,62-28,64 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,63-28,65 гривні;

Євро - 35,00-35,03 гривні;

Російський рубль - 0,5056-0,5064 гривні.

Долар США перейшов до зростання по відношенню до євро в ході торгів у середу, тоді як раніше американська валюта активно знижувалася на побоюваннях припинення роботи уряду США.

Євро о 8:13 за київським часом 17 січня коштував 1,2243 долара у порівнянні з 1,2260 долара на закриття попередньої сесії в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 17 січня на рівні 28,65 гривні.

Економічна правда