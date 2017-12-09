Всі розділи
Укр / Рус

S&P в черговий раз оголосило про дефолт Венесуели

Субота, 9 грудня 2017, 16:31

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors в п'ятницю знову знизило кредитний рейтинг Венесуели щодо ряду облігацій до дефолтного рівня "D" з "СС".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Прайм".

"Венесуела не виконала платіж в 183 млн доларів за купонами своїх глобальних облігацій з терміном погашення в 2023 і 2028 роках протягом пільгового періоду 30 днів", - йдеться в повідомленні.

У листопаді S&P вже знижувало рейтинг Венесуели за зобов'язаннями в іноземній валюті до "SD" ("вибірковий дефолт") після того, як країна не виплатила 200 мільйонів доларів за облігаціями з терміном погашення в 2019 і 2024 роках.

Влада Венесуели тоді почали переговори з інвесторами щодо реструктуризації зовнішнього боргу країни.

Тоді ж інше рейтингове агентство Fitch також оголосило про зниження довгострокового рейтингу Венесуели за зобов'язаннями в іноземній валюті до "обмеженого дефолту" ("RD").

Причиною рішення стало неотримання інвесторами виплат за відсотками суверенних облігацій з терміном погашення в 2019 і 2024 роках.

дефолт
Матеріали за темою
Мінфін зняв ризик дефолту у 2019 році - Данилюк 28 вересня 2017, 15:05
Standard&Poor's попередило США про можливий дефолт 31 серпня 2017, 18:50
Продовольчій зерновій корпорації загрожує дефолт – в.о. міністра 28 липня 2017, 10:24
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті