"Нафтогаз" вимагатиме від нових власників відібраних у нього спецдозволів компенсацію

НАК "Нафтогаз України" буде вимагати 1 мільярд гривень компенсації від нових власників відібраних у компанії спецдозволів на розробку Будищансько-Чутівської, Оболонської та Писаревської газоносних площ.

Про це під час прес-конференції заявив глава НАК Андрій Коболєв, передає enkorr.

За його словами, компанію позбавили всіх трьох спецдозволів безпідставно.

"За листами Полтавської облради Держгеології ініціювалося припинення трьох ліцензій НАКу. Ми вважаємо, ці ліцензії були припинені з надуманих причин. І зараз ми чуємо, що їх збираються виставити на продаж. У ці ліцензії "Нафтогаз" вклав приблизно 1 млрд гривень. Як менеджмент "Нафтогазу" ми маємо намір звертатися до суду для відшкодування нам як мінімум цих коштів", - заявив Коболєв.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр на підставі рішення суду анулювала 3 спеціальні дозволи НАК "Нафтогаз України" на розробку нафтогазоносних площ в Полтавській області.

Це єдині ліцензії компанії на контрольованій Україною території.