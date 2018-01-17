Порошенко не забув про податок на виведений капітал: обіцяє впровадити

Президент Петро Порошенко заявляє, що пріоритетами у реформах у 2018 році стануть приватизація і заміна податку на прибуток податком на виведений капітал.

Про це він заявив під час зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав.

"У 2018 року наші пріоритети в реформах не менш амбітні: приватизація, дерегулювання, поліпшення інвестиційного клімату, Нацбюро фінансової безпеки, податок на виведений капітал, а не на прибуток, ліберальне валютне законодавство", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що також до пріоритетів року відноситься необхідність проводити подальше вдосконалення тендерного законодавства, енергетичного сектора, а також законодавства про національну безпеку.

Нагадаємо, Порошенко заявив про підтримку заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, і обіцяв внести відповідний законопроект на розгляд у Верховну Раду до 1 січня 2018 року.

Станом на 17 січня 2018 року законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал внесено не було.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3% .

Детальніше читайте: Податок на прибуток чи податок на виведений капітал

Економічна правда