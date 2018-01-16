СБУ и ГПУ снова пришли с обысками в "Укргазвыдобування"
Вторник, 16 января 2018, 10:39
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Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры проводят обыски в государственной компании "Укргазвыдобування".
Об этом компания сообщила на странице в Facebook.
"Во вторник утром в ПАО "Укргазвыдобування" представители СБУ и ГПУ. Проводятся следственные действия. Пока неизвестно по какому делу. Ожидаем информацию", - говорится в сообщении.
ЭП пытается выяснить подробности.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура уже проводили обыски в компании "Укргазвидобування" в начале февраля, июля и августа прошлого года.
Экономическая правда