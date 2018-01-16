Міжбанк відкрився зниженням гривні
Вівторок, 16 січня 2018, 11:22
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16 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 28,64-28,67 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,64-28,67 гривні;
Євро - 35,04-35,08 гривні;
Російський рубль - 0,5072-0,5085 гривні.
Нагадаємо, 15 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,57-28,61 гривні за долар.
Раніше банкіри розповіли, коли може початися зміцнення гривні.
Економічна правда