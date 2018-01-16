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Міжбанк відкрився зниженням гривні

Вівторок, 16 січня 2018, 11:22

16 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 28,64-28,67 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,64-28,67 гривні;

Євро - 35,04-35,08 гривні;

Російський рубль - 0,5072-0,5085 гривні.

Нагадаємо, 15 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,57-28,61 гривні за долар.

Раніше банкіри розповіли, коли може початися зміцнення гривні.

Економічна правда

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