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Офіційний курс: гривня продовжує знецінюватися

Вівторок, 16 січня 2018, 09:17

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 16 січня на рівні 28,56 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 35,07 гривні.

За 10 російських рублів дають 5,0691 гривні.

Нагадаємо, 15 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,57-28,61 гривні за долар.

Раніше банкіри розповіли, коли може початися зміцнення гривні.

Економічна правда

НБУ гривня
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