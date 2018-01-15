Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи в ЄС за 5 днів
Понеділок, 15 січня 2018, 17:45
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У період з 1 по 5 січня Україна повністю вибрала квоти, як основні, так і додаткові, на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році.
Про це інформує УкрАгроКонсалт.
Таким чином, квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100% (1035 тис. тонн і 1125 тис. тонн відповідно).
Квота на безмитний експорт ячменю була вичерпана за станом на 5 січня на 2,5% (15,68 тис. тонн із затверджених 615 тис. тонн).
Нагадаємо, рішенням Євросоюзу Україні були виділені додаткові щорічні квоти на безмитні поставки пшениці (65 тис. тонн), ячменю (325 тис. тонн) і кукурудзи (625 тис. тонн).
Раніше повідомлялось, що за перші 10 днів 2018 року Україна повністю вичерпала квоту на безмитні поставки меду, виноградного і яблучного соків в Євросоюз.