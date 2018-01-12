Україна вже вичерпала річну квоту на експорт меду і соків в ЄС

За перші 10 днів 2018 року Україна повністю вичерпала квоту на безмитні поставки меду, виноградного і яблучного соків в Євросоюз.

Про це написав перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці у Facebook.

"На календарі - 11 січня, а 100% експортної квоти на поставку меду в ЄС вже вичерпано, навіть з урахуванням того, що минулого року її обсяг був збільшений. Зрозуміло, що експорт на цьому не зупиняється, просто продовжується на загальних підставах (на щастя, український продукт конкурентний на європейському ринку навіть за межами автономних преференцій)", - повідомив Мартинюк.

"Але в той же час дата - 11 січня - і нульовий баланс свідчать про надвисокий потенціал цієї галузі", - написав Мартинюк.

Він також повідомив, що в Україні налічується близько 400 тис бджолярів, які сумарно виробляють в середньому 70 тис тонн меду в рік, що є найвищим показником в Європі.

Майже 57 тис тонн, або 80% всього українського меду експортується - в основному, в ЄС.

Потенціал виробництва, виходячи з посівів медоутворюючих рослин - до 140 тис тонн меду в рік, вдвічі більше поточних обсягів.

Заступник міністра зазначив, що в Україні не діють ніякі обов'язкові вимоги до якості меду, а існуючий держстандарт є добровільним.

У той же час, в рамках Угоди про асоціацію, Україна взяла на себе зобов'язання запровадити європейські вимоги до меду, які зафіксовані в Директиві Ради 2001/110/ЄС. Україна повинна зробити це до кінця 2019 року.

Мартинюк також додав, що за першу декаду 2018 року Україна також повністю використовувала квоту на експорт виноградного і яблучного соку (14 тис тонн).

Економічна правда