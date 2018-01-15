Lucky Labs спростовує інформацію про обшуки

У прес-службі компанії заявляють, що не робили заяв про обшуки, а інформацію було поширено з фейкового акаунту.

Про це повідомили у прес-службі.

Як зазначили у компанії, вже півтора роки Lucky Labs знаходиться під пресингом у зв'язку з корпоративним конфліктом, і назвали ситуацію медіа-провокацією.

"У п'ятницю, 12 січня в будівлю по вул. Краківська, 3 дійсно прийшли співробітники Департаменту захисту нацдержавності СБУ. У силовиків було рішення суду на обшук в компанії ТОВ "Айті-Солюшнс", яка жодного відношення не має до Lucky Labs і за цією адресою не знаходиться", - зазначили у Lucky Labs.

"Проте за даною адресою знаходиться компанія-партнер Lucky Labs - ТОВ "Софт Солюшнз ЛТД". Відсутність шуканого підприємства абсолютно не збентежила представників СБУ - і вони уважно вивчили приміщення "Софт Солюшнз ЛТД", - додали в компанії.

З рішення суду стало відомо, що підставою для обшуку стало досудове розслідування військової прокуратури щодо ТОВ "Айті-Солюшнс". При цьому обгрунтування зв'язку цієї компанії з офісами за вказаною адресою в рішенні суду відсутнє. Обставини кримінального провадження також не мають ніякого відношення до ТОВ "Софт Солюшнз ЛТД".

На думку Lucky Labs, силовики незаконно тиснуть на компанію.

Нагадаємо, 12 січня надійшла інформація, що СБУ обшукує IT-компанію Lucky Labs.