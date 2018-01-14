90% металевих труб у Києві потребують заміни - Кличко

Майже 90% підземних комунікацій Києва зношені і потребують заміни.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.

За його словами, столична влада почала розробку концепції розвитку столичного теплоенергетичного комплексу на 10 років, де передбачена модель комплексного фінансування.

"У Києві є проблема зношеності труб, що не замінювалися десятками років. Ми бачимо, в якому стані дороги, але ми не бачимо, в якому стані комунікації під землею", - зазначив мер.

"Замінюючи труби, фахівці говорять, що величезні металеві труби іноді завтовшки з паперовий лист - іржа і корозія з'їдають метал, тому - і часті пориви, які трапляються в місті, втрати води і тепла. Ми в цьому напрямку інвестуємо кошти в заміну старих комунікацій на сучасні труби, які мають тривалий термін експлуатації ", - сказав Кличко.

Мер повідомив, що в Києві близько 20 тис. км труб і майже 90% з них потребують заміни.

"Це величезні фінансові вливання і ми працюємо над розробкою комплексної програми по заміні комунікацій, яку згодом приймемо", - додав градоначальник.

Він уточнив, що програма яка розробляється, передбачає модель комплексного фінансування - з державного та міського бюджетів, а також за рахунок коштів інвесторів.

Як повідомлялося, Київрада прийняла бюджет міста на 2018 рік з видатковою частиною у розмірі 49 мільярдів гривень.

Житлово-комунальна сфера, згідно з документом, отримає 2,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, за словами першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, ціна модернізації застарілої інфраструктури в Україні становить понад 35 мільярдів доларів.

Економічна правда