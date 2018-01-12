НБУ знизив офіційний курс гривні на 12 копійок

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 12 копійок, залишивши його на 12 січня на рівні 28,44 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 34,18 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,9909 гривні.

Нагадаємо, 11 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,43-28,45 гривні за долар.

Економічна правда