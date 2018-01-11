OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Ахметова і Фірташа, падіння біткоїна та зарплати.

Про Ахметова і Фірташа. Суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" Ріната Ахметова доплатити 760 мільйонів доларів кіпрській компанії Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

Про мита. Міністерство торгівлі Сполучених Штатів Америки ввело мито щодо виробників вуглецевої і легованої катанки з України та ПАР.

Про біткоїн. Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн подешевшала до 13 тисяч доларів після того, як Південна Корея оголосила про підготовку законопроекту про повну заборону торгівлі криптовалютами.

Про виробництво авто. Автовиробництво в Україні в 2017 виросло на 63,1% в порівнянні з 2016 роком.

Про зарплати. Зарплати вчителів зростуть в середньому на 1,5 тисячі гривень з січня 2018 року.

Про пенсії. Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду з доходами 353,6 мільярда гривень, видатками 345,8 мільярда гривень.

Про Приватбанк. Київський районний суд міста Одеси заборонив юристам Приватбанку судитися з Коломойським.

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"Путін "в білому" і "ображені турки". Екс-посол про промах України з "Турецьким потоком"

Колишній посол України в Туреччині Сергій Корсунський розповів, чи може "Турецький потік" повторити долю "Південного потоку", і як Росія здійснюватиме енергетичну експансію після завершення будівництва першої гілки газопроводу.