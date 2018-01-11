Біткоїн впав у ціні до 13 тисяч доларів

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн подешевшала до 13 тисяч доларів після того, як Південна Корея оголосила про підготовку законопроекту про повну заборону торгівлі криптовалютами.

Про це свідчать дані торгів.

За даними порталу CoinMarketCap, станом на ранок біткоїн дешевшав на 8,7%, до 13,13 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта опускалася в ціні на 6,3%, до 13,36 тисячі доларів, на GDAX - на 6,3%, до 13,47 тисячі доларів.

А за даними порталу Coindesk, біткоїн дешевшав на 11%, до 13,25 тисячі доларів.

Міністр юстиції Південної Кореї Пак Сан Гі заявив, що країна готує законопроект, що передбачає заборону торгівлі криптовалютами в країні.

За словами міністра, влада стурбована ситуацією навколо віртуальних валют. Південна Корея є одним із найбільших ринків торгівлі біткоїном і Ethereum.

У грудні агентство Bloomberg повідомляло, що влада країни розглядала різні заходи для обмеження спекуляцій на ринку криптовалют, у тому числі вони не виключали закриття криптовалютних бірж.

Тоді Управління координації державної політики Південної Кореї висловлювало стурбованість щодо надмірного зростання криптовалютних спекуляцій.

Згідно з даними CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевшає на 15,8%, до 1,16 тисячі доларів, Ripple - на 17,5%, до 1,64 долара, Bitcoin Cash - на 2,5%, до 2,41 тисячі доларів.

Капіталізація ринку криптовалют становить на даний момент 628,5 мільярда доларів. Частка біткоїна - приблизно 35% всього ринку криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 10%.

Нагадаємо, Visa відмовилася обслуговувати карти з підтримкою Bitcoin, а корпорація Microsoft видалила біткоїн зі своїх платіжних інструментів.

Економічна правда