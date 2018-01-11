Уоррен Баффетт чекає на "поганий кінець" криптовалют

Один із найбагатших людей в світі, американський інвестор Уоррен Баффет вважає, що повальне захоплення біткоїнами та іншою криптовалютою закінчиться погано.

Такими прогнозами інвестор поділився в інтерв'ю телеканалу CNBC.

"З приводу криптовалют у цілому я можу сказати майже напевно, що на них чекає поганий кінець", - сказав Баффет.

"Коли або як це станеться, я не знаю", - додав він.

"Якщо б я міг купити п'ятирічний пут-опціон по кожній з криптовалют, я б з радістю це зробив, але я ніколи би не вклав ні цента в короткі позиції по них", - сказав Баффет.

Говорячи конкретно про ф'ючерси на біткоїн, якими в грудні почали торгувати чиказькі біржові оператори CME Group та Cboe Global Markets, Баффет сказав, що не збирається їх купувати.

"У нас їх немає, ми не шортимо і ніколи не відкриємо позиції", - уточнив інвестор.

Баффетт - американський інвестор, підприємець, філантроп. Один з найуспішніших та найбагатших інвесторів у світі.

Як повідомлялося, найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн подешевшала до 13 тисяч доларів після того, як Південна Корея оголосила про підготовку законопроекту про повну заборону торгівлі криптовалютами.