Український держбанк профінансує бізнес російського олігарха, який голосував за анексію Криму
Державний Укргазбанк надасть кредит в розмірі 910 мільйонів гривень ПрАТ "Прем'єр Палац", яке входить до групи VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна.
Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net.
22 грудня 2017 року акціонери ПрАТ "Прем'єр Палац" схвалили укладення генеральної кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн.
Іншим рішенням акціонери ПрАТ погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю Прем'єр Палац в Києві площею 27 700 кв м. Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн.
Інші умови кредитної угоди в повідомленні не розкриваються.
62,2% ПрАТ "Прем'єр Палац" належать кіпрській Pumori Enterprises Investments Ltd, 29,1% - Східно-Європейській готельній компанії (Київ).
Бенефіціарами ПрАТ в українському реєстрі юридичних осіб значаться громадяни Латвії Дідзіс Берзініс і Віліс Дамбініс, а також громадянка Словаччини Наталія Селіванова, що проживає у Франції, і громадянин Німеччини Геннадій Соколов. Це номінальні власники бізнесу.
Зазначені особи також є кінцевими бенефіціарами електрометалургійного підприємства Дніпроспецсталь, яке VS Energy контролює з жовтня 2008 року.
Дамбініс - один із власників компанії VS Energy International NV (Нідерланди), на яку оформлені енергетичні активи VS Energy в Україні. Це вісім енергопостачальних компаній (обленерго).
Раніше він працював директором V.D. Nominees Limited (Маршаллові острови), яка в свою чергу керувала офшорками AED International Ltd і NYX Management Limited.
Згідно з панамськими документами, співвласниками NYX Management є російські бізнесмени Михайло Воєводін і Євгеній Гінер.
Наталія Селіванова з 2009 по 2014 рік була співвласником словацької компанії Rokosan s.r.o. разом з Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова.
Сам Бабаков - колишній віце-спікер Держдуми Росії - перебуває під санкціями США і ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.
Євгеній Гінер офіційно володіє в Україні Першим інвестиційним банком (PIN Банк).
У Криму йому належить 100% компанії Севенергосбит, яка з 2016 року здійснює поставки електроенергії в Севастополі замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy).
Бабакова, Гінера та Воєводіна немає в українських списках санкцій.
Раніше повідомлялося, що група VS Energy може втратити оперативний контроль над низкою великих активів в Україні, вартістю 200 мільйонів доларів.