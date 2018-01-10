Український держбанк профінансує бізнес російського олігарха, який голосував за анексію Криму

Олександр Бабаков

Державний Укргазбанк надасть кредит в розмірі 910 мільйонів гривень ПрАТ "Прем'єр Палац", яке входить до групи VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна.

Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net.

22 грудня 2017 року акціонери ПрАТ "Прем'єр Палац" схвалили укладення генеральної кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн.

Іншим рішенням акціонери ПрАТ погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю Прем'єр Палац в Києві площею 27 700 кв м. Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн.

Інші умови кредитної угоди в повідомленні не розкриваються.

62,2% ПрАТ "Прем'єр Палац" належать кіпрській Pumori Enterprises Investments Ltd, 29,1% - Східно-Європейській готельній компанії (Київ).

Бенефіціарами ПрАТ в українському реєстрі юридичних осіб значаться громадяни Латвії Дідзіс Берзініс і Віліс Дамбініс, а також громадянка Словаччини Наталія Селіванова, що проживає у Франції, і громадянин Німеччини Геннадій Соколов. Це номінальні власники бізнесу.

Зазначені особи також є кінцевими бенефіціарами електрометалургійного підприємства Дніпроспецсталь, яке VS Energy контролює з жовтня 2008 року.

Дамбініс - один із власників компанії VS Energy International NV (Нідерланди), на яку оформлені енергетичні активи VS Energy в Україні. Це вісім енергопостачальних компаній (обленерго).

Раніше він працював директором V.D. Nominees Limited (Маршаллові острови), яка в свою чергу керувала офшорками AED International Ltd і NYX Management Limited.

Згідно з панамськими документами, співвласниками NYX Management є російські бізнесмени Михайло Воєводін і Євгеній Гінер.

Наталія Селіванова з 2009 по 2014 рік була співвласником словацької компанії Rokosan s.r.o. разом з Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова.

Сам Бабаков - колишній віце-спікер Держдуми Росії - перебуває під санкціями США і ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.

Євгеній Гінер офіційно володіє в Україні Першим інвестиційним банком (PIN Банк).

У Криму йому належить 100% компанії Севенергосбит, яка з 2016 року здійснює поставки електроенергії в Севастополі замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy).

Бабакова, Гінера та Воєводіна немає в українських списках санкцій.

Раніше повідомлялося, що група VS Energy може втратити оперативний контроль над низкою великих активів в Україні, вартістю 200 мільйонів доларів.