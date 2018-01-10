Більшість криптовалют демонструють спадаючу тенденцію
Середа, 10 січня 2018, 18:00
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Вісім з десяти найпопулярніших криптовалют знаходяться в "червоній" зоні і демонструють спадаючу тенденцію.
Про це свідчать дані CoinMarketcap.
Відзначається, що таку тенденцію демонструють більшість криптовалют першої сотні. Загальна капіталізація ринку знизилася більш ніж на 12% до 702 млрд доларів, хоча ще 7 січня вона становила понад 800 мільярдів.
Найбільше зниження демонструють Ripple - 16,43%, Cardano - 14,26% і Stellar - 13,79%.
Bitcoin за останню добу втратив 4% вартості.
Позитивну тенденцію демонструю Ethereum, який виріс на 12,83%, та Bitcoin Cash, який набрав 12,26%.
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Економічна правда