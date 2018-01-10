Ryanair може зайти в Україну до кінця зими - Омелян

Переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу ZIK, передає Укрінформ.

"З Ryanair ми вже на фінальному етапі переговорів. Я сподіваюсь, що її прихід відбудеться в січні-лютому. Є технічні моменти, які ми завершуємо, але загалом все добре. У нас не було поступок, порівнюючи з тими позиціями, які ми мали минулого року", – розповів міністр.

Він зауважив, що насправді у 2017 році переговори з Ryanair проходили дуже легко, але були дуже сильні намагання їх зірвати.

"Мені шкода, що минулого року вони зупинилися, бо українці вже з вересня 2017 року могли абсолютно дешево літати в ЄС як зі Львова, так і з Києва. Я вірю - 2018-й буде роком лоукостів. Я переконаний, що ця та інші компанії будуть літати в та з України, бо це не лише зручно для українця, це зручно для іноземного туриста, який полетить і залишить тут свої гроші", – відзначив Омелян.

Раніше міністр повідомляв, що переговори Ryanair і "Борисполя" на фінальній стадії.

Нагадаємо, у липні 2017 року компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландський лоукост звинуватив керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Економічна правда