Суд розблокував проведення аудиту Приватбанку

Солом'янський районний суд Києва розблокував проведення комплексного міжнародного аудиту Приватбанку, але рішення було оскаржене.

Про це йдеться в рішенні суду.

15 грудня суд задовольнив позов Коломойського і заборонив Приватбанку, Мінфіну, Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ТОВ "Астерс Консалт", ТОВ "Астерс", ТОВ "АліксПартнерз (Україна)" та їхнім дочірнім компаніям і філіям виконувати умови договорів, які були укладені між з НБУ, Приватбанком або Мінфіном, які стосуються Коломойського або впливають на його права та інтереси.

Таким чином суд заблокував діяльність компанії, які розслідували виведення коштів з Приватбанку у цій справі.

3 січня Солом'янський районний суд задовольнив позов ТОВ "Астерс" і розблокував проведення комплексного аудиту Приватбанку.

У той же день рішення суду було оскаржене і рішення суду не вступило в дію.

Нагадаємо, проти націоналізації Приватбанку подано понад 400 позовів.

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