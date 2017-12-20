Суд заблокував компанії, які розслідували виведення коштів з Приватбанку

Солом'янський районний суд міста Києва за позовом Ігоря Коломойського заборонив компаніям, які вели розслідування виведення коштів з Приватбанку перед націоналізацією, здійснювати будь-яку діяльність, що стосується розслідування можливих шахрайських схем Приватбанку.

Про це йдеться рішеннях суду від 14 і 15 грудня.

Згідно з судовими матеріалами, Коломойський подав до суду позов, який обгрунтував порушенням законів "Про здійснення державних закупівель" та "Про захист персональних даних".

14 грудня суд відкрив провадження до НБУ, Приватбанку, Міністерства фінансів, Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ТОВ "Астерс Консалт", ТОВ "Астерс", ТОВ "АліксПартнерз (Україна)" про визнання договорів недійсними, а також про припинення діяльность.

15 грудня суд задовольнив позов Коломойського і заборонив Приватбанку, Мінфіну, всім вище перерахованим підприємствам та їх дочірнім компаніям і філіям виконувати умови договорів, які були укладені з НБУ, Приватбанком або Мінфіном, які стосуються Коломойського або впливають на його права та інтереси.

У позові він також звинувачує відповідачів в незаконній обробці його персональних дани, тому суд також заборонив консультантам і юридичним радникам банку, НБУ, Мінфіну використовувати персональні дані Коломойського в будь-яких документах в Україні та за кордоном до вирішення спору.

Нагадаємо, проти націоналізації Приватбанку подано понад 400 позовів.

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