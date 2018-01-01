У Британії може з'явитися власна криптовалюта

У Великій Британії наступного року може з'явиться нова криптовалюта, прив'язана до фунту стерлінгів.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Sunday Express.

Нова криптовалюта може не тільки замінити звичні банки, а й докорінно реформувати банківський сектор Британії, зазначає видання.

Повідомляється також, що нову криптовалюту можна буде використовувати в Центробанку, завдяки чому з'явиться можливість здійснювати такі покупки, як нерухомість або автомобіль, протягом кількох секунд.

Підвищення популярності та зростання курсу біткойна посилили тиск на Банк Англії щодо впровадження власної цифрової валюти.

Оскільки цифрова валюта, запроваджена Банком, буде пов'язана з фунтом стерлінгів, вона буде набагато стабільнішою, ніж біткоїн або інша криптовалюта, наголошують у Sunday Express.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі легалізували майнінг та операції з криптовалютами.