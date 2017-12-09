Офіційний курс: гривня перейшла до зміцнення
Субота, 9 грудня 2017, 10:06
Офіційний курс гривні до долара зміцнився на 1 копійку, Національний банк встановив його на 11 грудня на рівні 27,1 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,83 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5730 гривні.
Нагадаємо, 8 грудня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,1-27,12 гривні за долар.
Економічна правда
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