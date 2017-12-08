Держгеонадра відновила газову ліцензію компанії Новинського

Державна служба геології та надр відновила дію ліцензії на видобуток газу на Островерховському родовищі (Харківська область) компанії Укргазвидобуток, що входить в холдинг Smart Energy Вадима Новинського.

Це випливає з наказу Держгеонадр від 7 грудня, пише Liga.net.

Відомство скасувало свій попередній наказ від 30 жовтня цього року, яким зупинило дію ліцензії компанії. Рішення Держгеонадрами прийнято на виконання ухвали Окружного адміністративного суду Києва від 23 листопада.

В кінці листопада Укргазвидобуток заявив, що призупиняє видобуток газу через зупинку дії ліцензії. Таке рішення було прийнято за результатами позапланової перевірки, проведеної у вересні поточного року.

Укргазвидобуток є одним з постачальників газу для Харківського міського кільця. Частка компанії в загальному обсязі становить 10% або 300 тис. кубометрів на добу. Всього за 10 місяців 2017 року валовий видобуток компанії становив майже 100 млн кубів газу.

"Смарт Енерджі" - керуюча компанія у складі групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського, відповідає за розвиток проектів у сфері видобутку вуглеводнів і альтернативної енергетики.

Нафтогазовий напрям Smart Energy представлений газовидобувною компанією "Укргазвидобуток" (Харківська область) та публічною британською компанією Regal Petroleum з активами у Полтавській і Харківській областях (компанія "Пром-Энерго Продукт").

6 жовтня правоохоронці затримали директора компанії "Укргазвидобуток" Вадима Мохова.

Він підозрюється в невиконанні вимог наказу Державної служби геології та надр України про призупинення дії спецдозволу на користування надрами в період з 28 липня по 10 серпня 2017 року.

Харківський районний суд Харківської області обрав як запобіжний захід Мохову арешт з альтернативою застави в 5 млн гривень. 9 жовтня за нього внесли заставу.

"Укргазвидобуток" - компанія, що має ліцензію на розробку і видобуток природного газу і газового конденсату на Островерховському родовищі в Харківській області.

На початку грудня 2016 року військова прокуратура провела обшук у будинку одного з керівників "Смарт-Холдингу". Також про обшуки у компанії повідомляли 25 вересня.

15 лютого у "Смарт-холдингу" заявили про черговий обшук.