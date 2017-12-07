Фірташ "перекидає" кримські активи на нову компанію - ЗМІ

Дмитро Фірташ планує перевести кримський бізнес на нову компанію - "ТитанАктив".

Про це розповів менеджер однієї з компаній холдингу Group DF, що об'єднує активи Фірташа, повідомляє Liga.net.

Російський держбанк "ВТБ" подав в Арбітражний суд Москви позов про визнання неплатоспроможною місцевої компанії "Титанові інвестиції", в оренді у якої знаходиться майновий комплекс "Юкрейніан Кемікал Продактс" (раніше - Кримський Титан, Армянськ) Фірташа.

"Титанові інвестиції" займається експортом продукції Кримського "Титана" після анексії Криму Росією, а також постачає підприємство сировиною.

"Титанові інвестиції" створено в Москві в червні 2014 року для легалізації роботи Кримського Титана в окупованому Криму.

Сам Кримський Титан був перейменований в "Юкрейніан Кемікал Продактс" і змінив реєстрацію з Армянська на Київ.

Перше засідання суду в Москві за позовом "ВТБ" про банкрутство відбудеться 13 лютого 2018 року.

Госпсуд Києва призначив розгляд справи по стягненню 39,4 млн доларів боргу з "Юкрейніан Кемікал Продактс" і "Титанових інвестицій" на 11 грудня.

Щоб уникнути проблем з бізнесом через судові позови, Group DF Фірташа вирішив передати майновий комплекс "Кримського Титана" в оренду іншому підприємству, розповів менеджер однієї з компаній холдингу.

"Цією компанією стане "ТитанАктив", - говорить він. - Компанія вже уклала ряд договорів про експорт діоксиду титану (основна продукція" Кримського Титана")".

Переведення активів "Кримського Титана" на нову компанію може не тільки допомогти Фірташу позбутися боргових претензій "ВТБ", але і частково вирішить проблему забезпечення підприємства сировиною.

"Титанові інвестиції" були основним постачальником ільменіту на кримське підприємство.

Як повідомлялося, "Кримський титан" після анексії Росією Криму був переданий в оренду московській компанії ТОВ "Титанові інвестиції", засновником якої є кіпрська компанія "Летан Інвестментс лімітед" та громадянин Росії Олександр Ємелін - давній знайомий Фірташа.

На цю ж фірму зареєстрована австрійська компанія Group DF International. Таким чином, де-факто завод залишався власністю українського олігарха.

Нещодавно лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що сировина і електроенергія на завод Фірташа досі надходить з материкової України. За його словами, цим питанням займається РНБО.

Нагадаємо, 18 жовтня президент Петро Порошенко підписав указ, яким продовжив санкції щодо росіян і російських компаній. Серед них опинилася і компанія "Титанові інвестиції".

ТОВ "Титанові інвестиції"фактично є підрозділом "Кримського Титана" в Росії. Сам "Кримський Титан" перереєструвався в Києві і був перейменований в "Юкрейнінан Кемікал Продактс".

Швидше за все, санкції були введені через регулярні поставки ТОВ "Титанові інвестиції" української сировини (ільменіту) на адресу кримських активів Фірташа.

Нагадаємо, Фірташу в Україні належить ТОВ "Валки-Ільменіт". Ця компанія продає ільменіт для компанії "Титанові інвестиції", яка в свою чергу завозить його в Крим, зокрема через порт Кавказ.