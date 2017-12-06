Депутати БПП прискорюють відбір родовищ у "Нафтогазу"

Полтавська обласна рада, кістяк якої, включно з головою, становить фракція БПП, намагається прискорити відбір родовищ у "Нафтогазу".

Про це ЕП повідомили джерела у компанії.

Як зазначалося раніше, Державна служба геології та надр на підставі рішення суду анулювала 3 спеціальні дозволи НАК "Нафтогаз України" на розробку нафтогазоносних площ в Полтавській області.

Йдеться про спецдозволи на користування Оболонською (495,2 кв. км), Будищансько-Чутівською (497,9 кв. км) і Писаревською (471,9 кв. Км) площами, дія яких була призупинена в березні.

"Нафтогаз" отримав ці 3 родовища в Полтавській області у 2011 році.

У березні цього року Держгеонадр зупинила дію цих спеціальних дозволів і надала НАК 30 днів на усунення порушень за вказаними площами.

Потім після судових розглядів 13 вересня суд задовольнив позов Держгеонадр і дозволив анулювати ці спецдозволи. 14 листопада апеляційний суд підтвердив це рішення, що дало підстави службі анулювати ліцензії.

Після прийняття Київським апеляційним адміністративним судом ухвали Полтавська обласна рада подала касаційну скаргу на рішення Київського апеляційного адміністративного суду.

Вже 20 листопада Касаційну скаргу Полтавської обласної ради було розглянуто суддею Вищого адміністративного суду України, який виніс ухвалу про залишення без руху касаційної скарги та надав строк до 05 грудня 2017 року для усунення недоліків скарги.

Як зазначається, Полтавська ОДА подала скаргу не дочекавшись навіть отримання копії оскаржуваної ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 14 листопада 2017 року та порушила при цьому ряд вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Не дивлячись на це, 28 листопада Вищий адміністративний суд України відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою Полтавської обласної ради на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 вересня 2017 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14 листопада 2017 року у справі за позовом Державної служби геології та надр України до Публічного акціонерного товариства.

"Таке різке бажання оскаржити попередні рішення судів, та ще й крайня квапливість може наводити на думку про бажання окремих представників Держгеонадра та Полтавської обласної ради якнайшвидше розглянути касаційну справу та встигнути до призначення нового складу суддів Верховного суду України, який розпочне роботу з 15 грудня 2017", - зазначили у "Нафтогазі".

Тим часом, 04 грудня 2017 НАК "Нафтогаз України" також оскаржив рішення Київського апеляційного адміністративного суду та Окружного адміністративного суду міста Києва.

Нагадаємо, "Нафтогазу" анулювали всі ліцензії на видобуток нафти і газу.

Економічна правда