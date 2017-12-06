Гривня на міжбанку зміцнюється

5 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:40 встановилися на рівні 27,08-27,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,08-27,11 гривні;

Євро - 32 -32,04 гривні;

Російський рубль - 0,4591-0,4599 гривні.

Нагадаємо, Офіційний курс гривні до долара підвищився на 5 копійок, Національний банк встановив його на 6 грудня на рівні 27,16 гривні.

Економічна правда