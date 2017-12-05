Гривня на міжбанку зміцнюється

5 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,20-27,23 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,17-27,19 гривні;

Євро - 32,18-32,20 гривні;

Російський рубль - 0,4631-0,4638 гривні.

Долар у вівторок стабільний в парі з євро. Ринок продовжує стежити за політичними баталіями в США, включаючи узгодження податкової реформи обома палатами Конгресу і "російське" розслідування.

Євро до 7:45 за київським часом 5 грудня коштував 1,187 долара проти 1,1866 долара на закриття попередньої сесії в Нью-Йорку.

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара послабшав на 16 копійок, Національний банк встановив його на 5 грудня на рівні 27,21 гривні.

Економічна правда