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Офіційний курс: гривня слабшає на 16 копійок

Вівторок, 5 грудня 2017, 09:15

Офіційний курс гривні до долара послабшав на 16 копійок, Національний банк встановив його на 5 грудня на рівні 27,21 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,29 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6135 гривні.

Нагадаємо, 4 грудня офіційний курс гривні до долара зміцнився на 10 копійок, Національний банк встановив його на рівні 27,05 гривні.

Економічна правда

курс валют НБУ
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