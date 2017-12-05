Офіційний курс: гривня слабшає на 16 копійок

Офіційний курс гривні до долара послабшав на 16 копійок, Національний банк встановив його на 5 грудня на рівні 27,21 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,29 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6135 гривні.

Нагадаємо, 4 грудня офіційний курс гривні до долара зміцнився на 10 копійок, Національний банк встановив його на рівні 27,05 гривні.

Економічна правда